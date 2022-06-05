هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة تغريم فيفا للأهلي بسبب رمضان صبحي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بات كابوسا للنادي الأهلي، بعد تسببه في توقيع غرامة على القلعة الحمراء، لصالح نادي هدرسفيلد الإنجليزي.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن غرفة المنازعات في الاتحاد الدولي، قررت تغريم الأهلي مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني لصالح هدرسفيلد، بناء على العقد المبرم بينهما بشأن الفترة التي لعب فيها رمضان صبحي للأهلي مُعاراً من النادي الإنجليزي.

وأوضح هاني حتحوت، إن القرار يتضمن قيام الأهلي بدفع 150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية إعتباراً من 19 أكتوبر 2020 حتى تاريخ السداد الفعلي ودفع 150 ألف إسترليني بالإضافة إلى فائدة 5% سنوياً إعتباراً من 28 ديسمبر 2020 حتى تاريخ السريان ، كما يستوجب على الأهلي دفع التكاليف النهائية للإجراءات البالغة 20 ألف دولار، وحال عدم تسديد الأهلي الغرامة إذا أصبح الحكم نهائياً ، قد يتم منع الأهلي من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق ، ويصل الحد الأقصى للحظر إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.

وتابع حتحوت، إن إدارة الأهلي كلفت، الشئون القانونية للنادي بتقديم إستئناف ضد هذا الحكم الذي لا يُعد نهائياً مع تجهيز الردود القانونية على الحكم الصادر الذى يتضمن بعض المخالفات منها، وذلك حتى يضمن مشاركته بالنسخة المقبلة من بطولة دوري الأبطال.