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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني رمزي: لدي خطة لتطوير الكرة المصرية حتى 2038

هاني رمزي
هاني رمزي

أكد هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه ليس لديه مانع في وجوده كمدير فني لاتحاد الكرة المصري خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي نيلو فينجادا.

وقال هاني في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لدي خطة لتطوير الكرة المصرية حتى 2038، ونحن في مصر لدينا إمكانيات رائعة".

وتابع: "يجب تطوير كل المنظومة الكروية في مصر للاستمرار في النجاحات بالنسبة للأندية والمنتخبات".

وفي نفس السياق، تحدث نيلو فينجادا، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري، عن اسباب رحيله منصبه في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن لا علاقة برحيله ورحيل كارلوس كيروش.

وقال فينجادا في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "رحلت عن منصبي بسبب نهاية عقدي مع اتحاد الكرة المصري".

واختتم: "كيروش رحل عن تدريب مصر لأسباب لا اعلمها، ولكن الواقع أن رحيلي ليس له علاقة برحيله، وهو واجه سوء توفيق كبير".

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