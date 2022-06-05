هاني رمزي: روح الأهلي غابت في نهائي إفريقيا.. وخسرنا اللقب داخل الملعب

أكد هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا داخل الملعب وليس خارجه، مشيرا إلى أن الحديث غير ذلك ليس مقبولا.

وقال هاني في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "روح الأهلي غابت عن الفريق في نهائي إفريقيا، وكان يجب على اللاعبين القتال للتتويج باللقب".

وتابع: "بيتسو موسيماني أخطأ بالاعتماد على الكرات الطويلة في اللقاء، والأهلي فنيا وكعناصر أفضل من الوداد، وهذا ظهر في نهاية المباراة".

وخسر النادي الأهلي بثنائية نظيفة أمام الوداد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتوج الفريق المغربي بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

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