عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني رمزي: روح الأهلي غابت في نهائي إفريقيا.. وخسرنا اللقب داخل الملعب

الاهلي والوداد
الاهلي والوداد

أكد هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا داخل الملعب وليس خارجه، مشيرا إلى أن الحديث غير ذلك ليس مقبولا.

وقال هاني في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "روح الأهلي غابت عن الفريق في نهائي إفريقيا، وكان يجب على اللاعبين القتال للتتويج باللقب".

وتابع: "بيتسو موسيماني أخطأ بالاعتماد على الكرات الطويلة في اللقاء، والأهلي فنيا وكعناصر أفضل من الوداد، وهذا ظهر في نهاية المباراة".

وخسر النادي الأهلي بثنائية نظيفة أمام الوداد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتوج الفريق المغربي بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

" src="">
أخبار الرياضة الأهلى نهائي أفريقيا الملعب دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى: لا مشكلة مع أنس أسامة .. واللاعب وقع لمدة موسمين

السعودية.. حريق مطعم في الرياض والدفاع المدني يتحرك | صور

أحمد ياسين: لم أشعر بالظلم لاستبعادي من منتخب مصر.. وصلاح متواضع

تلقى وعدا من الفرعون المصري.. برشلونة يستهدف ضم صلاح

نجم الأهلي السابق: متفائل بإيهاب جلال .. والمدرب المصري مظلوم

سول: كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية باتجاه سواحلها الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إنجاب البنات.. امرأة هندية تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته

مسكونة.. عربة تسير فجأة على الطريق دون سائق والكاميرات ترصدها

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ