تلقى وعدا من الفرعون المصري.. برشلونة يستهدف ضم صلاح

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع محمد صلاح بشكل مجاني، بعدما تلقى وعد من اللاعب بالانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن محمد صلاح سيشارك في ملعب أنفيلد الموسم الجديد رفقة فريقه ليفربول، لكن الريدز يتعرضون لضغوط لاتخاذ قرار بشأن اللاعب المصري عاجلًا أم آجلاً بسبب حالة عقده.

واضافت الصحيفة: “برشلونة أبلغ محمد صلاح أنه بإمكانه الانضمام إلى مجرة ​​النجوم القادمة في ملعب نو كامب الصيف المقبل”.

وأشارت الصحيفة: “برشلونة يراهن على عقد الرعاية الجديد الذي أبرمه مع منصة البث الصوتي Spotify والذي سيحصل بموجبه على 235 مليون جنيه إسترليني”.

واختتمت أن عرض برشلونة يكون سببا رئيسيا وراء المماطلة من محمد صلاح في الاتفاق على صفقة جديدة مع ليفربول.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم القادم أي صيف 2023.