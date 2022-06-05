عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تلقى وعدا من الفرعون المصري.. برشلونة يستهدف ضم صلاح

صلاح
صلاح

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع محمد صلاح بشكل مجاني، بعدما تلقى وعد من اللاعب بالانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن محمد صلاح سيشارك في ملعب أنفيلد الموسم الجديد رفقة فريقه ليفربول، لكن الريدز يتعرضون لضغوط لاتخاذ قرار بشأن اللاعب المصري عاجلًا أم آجلاً بسبب حالة عقده.

واضافت الصحيفة: “برشلونة أبلغ محمد صلاح أنه بإمكانه الانضمام إلى مجرة ​​النجوم القادمة في ملعب نو كامب الصيف المقبل”.

وأشارت الصحيفة: “برشلونة يراهن على عقد الرعاية الجديد الذي أبرمه مع منصة البث الصوتي Spotify والذي سيحصل بموجبه على 235 مليون جنيه إسترليني”.

واختتمت أن عرض برشلونة يكون سببا رئيسيا وراء المماطلة من محمد صلاح في الاتفاق على صفقة جديدة مع ليفربول.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم القادم أي صيف 2023.

أخبار برشلونة برشلونة محمد صلاح ليفربول أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى: لا مشكلة مع أنس أسامة .. واللاعب وقع لمدة موسمين

السعودية.. حريق مطعم في الرياض والدفاع المدني يتحرك | صور

أحمد ياسين: لم أشعر بالظلم لاستبعادي من منتخب مصر.. وصلاح متواضع

تلقى وعدا من الفرعون المصري.. برشلونة يستهدف ضم صلاح

نجم الأهلي السابق: متفائل بإيهاب جلال .. والمدرب المصري مظلوم

سول: كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية باتجاه سواحلها الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إنجاب البنات.. امرأة هندية تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته

مسكونة.. عربة تسير فجأة على الطريق دون سائق والكاميرات ترصدها

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ