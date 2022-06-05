اليوم.. مهاجم الإسماعيلي يجري جراحة الصليبي

يجري أبو بكر حمزة الجمل، لاعب نادي الإسماعيلي، لجراحة الرباط الصليبي للركبة، اليوم الأحد، بأحد مستشفيات القاهرة، وذلك بعد تعرضه لتلك الإصابة مؤخراً.

وكان المهاجم الشاب القادم من نادي القناة فى بداية هذا الموسم قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الفريق الودية ضد التل الكبير، ليخضع للأشعة التى أثبتت تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي سيغيب على إثرها لمدة 6 أشهر مقبلة.

ومن المقرر أن يرافق مهاجم الدراويش الواعد أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب انتهاء الجراحة، تمهيداً لاستعادة جاهزيته وعودته للتدريبات إعتبارا من الموسم المقبل.

ولم يشارك اللاعب الشاب في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول وتوقف مشاركته مع فريق الشباب فقط بدوري الجمهورية.