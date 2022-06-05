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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. درة تتألق بفستان أبيض أنيق في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة درة، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت درة بفستان أبيض، بقصة مميزة للكتف، ولاقت تفاعل واعجاب كبير من جمهورها.

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يذكر أن درة، بدأت مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها فى دور صغير بفيلم "هي فوضى" مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدة"، وفى العام التالى قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة فى الغرام"، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية.

درة أحدث أعمال درة أحدث ظهور ل درة

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