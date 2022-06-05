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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة الشواطئ والشوارع والميادين بمصيف جمصة والمناطق السكنية

رفع كفاءه مصيف جمصه
رفع كفاءه مصيف جمصه

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء ضياء قطب رئيس مدينة جمصة بالإستمرار في أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصه لاستقبال المصطافين خلال فصل الصيف وعملا على راحتهم.

 

و أوضح رئيس مدينة جمصة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تمت متابعة أعمال اختبارات المنقذين لشاطئ مدينه جمصة وتنفيذ تدريب نظرى وعملى لفريق عمل المنقذين بالإضافة لندوة للتوعية للحد من الغرق، مشيرا ان الاختبارات كانت في اللياقة البدنية والسباحة وجارى استكمال باقى الاختبارات لإختيار افضل المشاركين كما سيتم تنفيذ ندوة للتدريب العملى على الإسعافات الأولية ولبس الزى الخاص بالشركة وسيتم  الاختبار لأفضل العناصر حتي يقوموا بأداء واجبهم في التعامل مع ايه احداث طارئة علي الشاطئ.


كما تم متابعة أعمال رفع القمامة من شوارع المدينة وأعمال دهان خط تنظيمى بمنطقة  التطوير ومتابعة أعمال رش بلاعات الصرف الصحي وصناديق القمامة للمقاومة الأرضية بتقسيم ١٥مايو وكذا متابعة اعمال قسم الزراعة والبساتين لرفع كفاءة الحدائق والجذر الوسطي وكما تم متابعة رش وتعقيم مكاتب المركز التكنولوجى ومتابعة اعمال سيارة رش الناموس وهى تجوب شوارع مدينة جمصة وتقسيم ١٥ مايو والشيخ زايد.

 

وأكد المحافظ متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.

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مدينة جمصه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار التطوير الدقهلية الصيف

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