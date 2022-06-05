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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاج الدين: أفريقيا تحتاج إلى قرار سياسي قوي لإنقاذها

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر خالية من الملاريا، و مستوى مصر في إصابات الدرن جيد جداً، حيث معدل الإصابة 11 حالة جديدة لكل 100ألف مواطن، وتتحسن كل عام.

 

وأضاف تاج الدين خلال المؤتمر الطبي الإفريقي الأول، أن المؤشرات الصحية في مصر في جميع الاتجاهات جيدة للغاية، مؤكداً أن متوسط عمر الإنسان في مصر يتحسن ، ولكن في إفريقيا مازال قليلا.

 

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة إلى أن إفريقيا تعاني، وسوف يحدث بها مجاعة فوق المجاعة، ومرض فوق المرض، مضيفاً أن إفريقيا تحتاج إلى قرار سياسي قوي نحو إنقاذ إفريقيا التي في حاجة جادة إلى الإنقاذ. 

 

 

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