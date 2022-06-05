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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أزهرية الإسكندرية: لا شكاوى من امتحاني الفقه والحديث للقسم الأدبي

انطلاق امتحانات الأدبي
انطلاق امتحانات الأدبي بالثانوية الازهرية

انطلقت اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، حيث تفقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي للمنطقة، لجان الامتحانات بمعهدي: فتيات سيدي بشر، وبنين الشيخ محمود أبو العيون.

 

 كما تفقد علاء العريان الوكيل الثقافي ويرافق الدكتورة دعاء صبري من المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، ومنير حسني موفد قطاع المعاهد الأزهرية ومصطفى البهي مدير التعليم الابتدائي لجان: بنين الإسكندرية، وبنين سموحة النموذجي، وفتيات سموحة النموذجي؛ لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على مستواها، ومطابقتها للمناهج المقررة، ورافق الوكيل الشرعي أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي، وعبدالسميع أحمد موجه عام اللغة الإنجليزية، والقائم بعمل مدير التعليم النموذجي، وثناء أبو المجد مدير المكتبات، وعائشة غنيم موجه عام العلوم الشرعية.


وأدى الطلاب امتحاناتهم في اليوم الأول، في مادتي الفقه، والحديث، وسط جو من الهدوء والانضباط داخل اللجان، ودون ورود أية شكاوى تخص أسئلة الامتحانات.


وتم تفقد اللجان ومتابعة سجلات حضور، وانصراف الطلاب، والتأكيد على توفير الجو المناسب لأداء الطلاب لامتحاناتهم، ومنع الغش بكافة الطرق، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان،  والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة، وكذلك متابعة غرفة العزل، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ، والحرص على خروج الامتحانات بصورة مشرفة.

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