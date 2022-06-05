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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعرفها من هنا.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 73.6%

أوائل الشهادة الإعدادية
أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 ، بنسبة نجاح بلغت 73.6%.

 

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم .

 

اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 73.6%

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وقال محافظ قنا ، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56801 طالب وطالبة حضر منهم 54311 ، وحقق النجاح 40590 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 73.60%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1478 طالبا ، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1400 طلاب بنسبة نجاح بلغت 86.5 %.

 

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و أضاف محافظ قنا ، فينا بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 24 طالبا بنسبة نجاح بلغت 92.3 % .

 

و أجري محافظ قنا ، اتصالات هاتفية بالعشرة الأوائل للشهادة الإعدادية ، وهم" محمد ابراهيم غرباوي أحمد- جورج رفعت وليم يني - كيرلس مخلص صبحى- بسنت علاء الدين عبد العزيز- زياد تامر أحمد محمد - محمد عاصم محمد شمروخ- اسلام محمد السيد عطالله – سلسبيل احمد نبيه احمد – أمل حمدي عبد الشافي وزيري – اسلام محمد محمد بريق" لتهنئتهم بحصولهم علي المركز الأول علي مستوي المحافظة بمجموع 280 درجة .

 

كما أعرب الداودى، خلال اتصاله بأولياء أمور الطلاب عن خالص تهانيه لحصول أبنائهم علي المركز الأول، مشيدًا بدور الأسرة في توفير المناخ المناسب الذي أتاح للطلاب تحقيق هذه النتيجة المتميزة، متمنيًا له دوام التوفيق خلال المرحلة الدراسية المقبلة.

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