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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يتسلم رسالة من نظيره الفرنسي

محمود عتمان
محمود عتمان

أناب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس في استلام رسالة أرسلها إليه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جاءت بها السيدة كاترين مورن دوسيه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيسة جمعية الصداقة الفرنسية -المصرية.

ورحب المستشار عتمان بالضيفة التي أعربت عن سعادتها بعودة مجلس الشيوخ المصري للحياة النيابية مؤكدة دعمها لمصر من خلال مجلس الشيوخ الفرنسي في كل القضايا لاسيما سد النهضة والسياحة والتصنيع المحلى.

حضر اللقاء السفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

وزير الخارجية مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مساعد وزير الخارجية محمود إسماعيل

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