يقوي المناعة ويعالج الأرق.. فوائد تناول شاي البابونج

يعد شاي البابونج الدافيء، من أكثر الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان، وتساعد فى حمايته من عدد كبير من الأمراض، بل وعلاجها.

وقدم موقع “ food.ndtv “ أهم فوائد تناول شاي البابونج ”مشروب البابونج” بشكل منتظم .



يعالج الأرق

شاي البابونج يريح الأعصاب ويهدئ الجهاز العصبي وبالتالي يساعدك على النوم بشكل أفضل



يقوي المناعة

أظهرت العديد من الدراسات أن شاي البابونج لن يزيل الأمراض فحسب ، بل يعمل كإجراء وقائي رائع.



يعالج نزلات البرد

شرب كوبًا ساخنًا من شاي البابونج أو استنشاق البخار من شاي البابونج لعلاج اعراض نزلات البرد والوقاية منها .



يقلل تقلصات الدورة الشهرية

شاي البابونج له خصائص مسكنة للألم ومضادة للتشنج ويريح الرحم ويقلل من إنتاج البروستاجلاندين .



يهدئ آلام المعدة

يساعد فى علاج انتفاخ البطن وعسر الهضم والإسهال وفقدان الشهية ودوار الحركة والغثيان والقيء.



يقلل من الإجهاد

فى كثير من الاوقات نشعر بالقلق والتوتر بشكل متزايد ويعد شاي البابونج حل فعلا لعلاج الاجهلد والقلق .