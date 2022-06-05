رئيس رياضة النواب يشارك بحفل تكريم محمد صلاح ويؤكد: فخر مصر والعرب

شارك الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، في حفل التكريم الذي اقامه اتحاد الكرة للاعب المنتخب المصري محمد صلاح بمناسبة فوزه بلقب هداف الدوري الانجليزي بحضور وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة جمال علام .

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية ، إن لجنة الشباب تقدر الاسهامات الكبيرة التي قام بها محمد صلاح من أجل الكرة المصرية ، وحرصه دائما علي تقديم اداء جيد لرفع اسم المنتخب الوطني متابعا ؛ " صلاح فخر مصر والعرب ".

وأشار الي ان محمد صلاح يمثل قوة مصر الناعمة في عالم الرياضة ، لاسيما انه يتميز بشعبية جارفة في مختلف دول العالم ، مشيرا الي ان صلاح واجهة مشرفة للمصريين وأن ذلك التكريم يعبر عن تقدير الشعب المصري والقائمين علي الرياضة لجهوده الكبيرة .

ونظم اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، احتفالية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا المقامة حاليا بمشاركة وزير الشباب ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب .