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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريق عقار في نجع حمادى

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق اندلع فى منزل غير مأهول بالسكان، نتج عنه تلفيات وخسائر فى قطع غيار دراجات نارية مخزنة أسفل العقار بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد اندلاع حريق فى عقار مكون من ثلاث طوابق، نتج عنه خسائر مادية، دون أى إصابات بين المواطنين.

 

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دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الاتربى، مدير الإدارة، و العقيد حسين صلاح، وكيل الادارة، بعدد من سيارات الإطفاء، للتعامل الفورى مع الحريق.

وتمكنت سيارات الإطفاء، بقيادة الرائد أمين حسنى، والنقيب جمال الشافعى، من السيطرة علي الحريق، قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة.

تبين أن النيران اندلعت في العقار المكون من ٣ طوابق تحت الإنشاء، وغير مأهول بالسكان، تسببت فى تلف قطع غيار دراجات نارية كانت مخزنة بالعقار.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا نجع حمادى حريق دراجات نارية مخزن عقار الحماية المدنية بهجورة

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