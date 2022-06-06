اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الديناميكا

يواصل اليوم الإثنين، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، أداء امتحانات نهاية العام الجاري 2021-2022، وسط اجراءات احترازية مشددة.

ويؤدي اليوم الإثنين، طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الامتحان في مادة الديناميكا ، وتبدأ اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر صباحا.

ويؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بمعاهد البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة الحديث وعلومه، ومادة مهارات اللغة العربية.

امتحانات القسم الأدبي

وأدي طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، وشعبة العلوم الإسلامية، أمس الأحد، الامتحان في مواد الفقه والحديث والقرآن الكريم وتجويده، وسط حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، أو ورود أسئلة خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية تقارير فنية من واضعي الامتحان تفيد بسلامة الأسئلة، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، كما أنها جاءت متدرجة من السهولة، إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وذلك بعدما تم الاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية قبل بدء الامتحانات، والتأكد من توفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتفقد الدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء يرافقه الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالقطاع، لجان معهد بنين وفتيات بلبيس، ومعهد بنين شبرا النخلة بمنطقة الشرقية الأزهرية، كما قام مديرو العموم بقطاع المعاهد بالمرور على بعض اللجان المناطق الأزهرية المنتشرة بمحافظات الجمهورية لمتابعة سير أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام حوالي (605) لجنة على مستوى الجمهورية، يؤدي الامتحانات فيها ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91393) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

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