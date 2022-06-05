عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة: الحملة الترويجية Follow the Sun تحقق نتائج إيجابية في الدول المستهدفة

صدى البلد

حققت حملة الصيف الترويجية Follow the Sun، التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في منتصف مارس الماضي، على القناة التليفزيونية العالمية CNN وعلى مواقع التواصل الاجتماعي Facebook، YouTube، TikTok، Snapchat، Ad colony، نتائج إيجابية في نسب المشاهدة والوصول للمستخدمين في الدول التي تم إطلاق الحملة بها وهي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا.

وأوضح  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ أن هذه الحملة نجحت في تحقيق ما يقرب من 68.6 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الدول، ووصلت إلى ما يقرب من 495.3 مليون مستخدم.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، حققت الحملة على موقع فيسبوك 4.2 مليون مشاهدة، ووصلت إلى 8.8 مليون مستخدم، وعلى موقع الـ YouTube حققت 5.7 مليون مشاهدة ووصلت إلى 20.4 مليون مستخدم، وعلى الـ TikTok حققت 7.4 مليون مشاهدة ووصلت إلى 27.8  مليون مستخدم، وعلى Snapchat  حققت  4.4 مليون مشاهدة ووصلت إلى إلى 7.4 مليون مستخدم.

أما في المملكة المتحدة حققت الحملة على موقع فيسبوك 4.7 مليون مشاهدة ووصلت إلى 20.3 مليون مستخدم، وعلى الـ YouTube حققت 4.2 مليون مشاهدة ووصلت إلى 9.5 مليون مستخدم، وعلى الـ TikTok حققت 1.7 مشاهدة ووصلت إلى 48.5 مليون مستخدم، وعلى الـ Snapchat حققت 2.2 مليون مشاهدة ووصلت 8.3 مليون مستخدم.

وفي ألمانيا، حققت الحملة على موقع فيسبوك 4.5 مليون مشاهدة ووصلت إلى 17.8 مليون مستخدم، وعلى YouTube حققت 4.9 مليون مشاهدة بواقع وصول إلى 28.4 مليون مستخدم، وحققت على TikTok حققت ما يقرب من 2 مليون مشاهدة بواقع وصول إلى 54.84 مليون مستخدم، وعلى الـ Snapchat حققت 2.2 مليون مشاهدة بواقع وصول إلى 4.5 مليون مستخدم.

وفي فرنسا، حققت الحملة على فيسبوك 2 مليون مشاهدة ووصلت إلى 31.5 مليون مستخدم، وعلى الـ YouTube حققت 2.6 مليون مشاهدة بواقع وصول 10.14 مليون مستخدم، وعلى الـ TikTok حققت مليون مشاهدة ووصلت إلى 33.1 مليون مستخدم، وعلى الـ Snapchat حققت 5.3 مليون  مشاهدة ووصلت إلى 25.3 مليون مستخدم.

وفي إيطاليا، حققت الحملة على موقع فيسبوك 2.2 مليون مشاهدة ووصلت إلى 44.9 مليون مستخدم، وعلى الـ YouTube حققت 5.8 مليون مشاهدة بواقع وصول إلى 16.24 مليون مستخدم، وعلى TikTok حققت 2.6 مليون مشاهدة بواقع وصول إلى 77.4 مليون مستخدم.

وأضاف عمرو القاضي أن هذه الحملة ساهمت في زيادة معدلات البحث الإلكتروني عن السياحة والسفر إلى مصر على شبكة الإنترنت بمعدل 121% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث زادت هذه المعدلات في المملكة المتحدة بنسبة 134% وفي ألمانيا 212% وإيطاليا 262% وفرنسا 110% مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت سوزان مصطفي إلى أنه لأول مرة في الشرق الأوسط يتم استخدام تقنية إبداعية جديدة لبث هذا الإعلان الترويجي طبقاً لحالة الطقس في كل سوق من الأسواق، حيث اعتمدت علي عرض حالة الرياح والسحب وصفاء الجو وسقوط الثلج والمطر في 6 مدن إنجليزية ومن ثم يتم عرض الفيديو المناسب للمستخدمين في كل مدينة تلقائياً بما يتوافق مع حالة الطقس الحالية بها، ليكون ذلك بمثابة دعوة للسائحين لمتابعة الطقس كما يدعو شعار الحملة  Follow the Sun مما يجعلهم يختارون مصر كمقصد سياحي مميز لقضاء إجازاتهم بها والاستمتاع بجوها الدافئ طوال العام والشمس المشرقة.

جدير بالذكر أن هذه الحملة تم إطلاقها إلكترونياً علي منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في الأسواق المستهدفة وهي YouTube, Facebook, TikTok ,Snapchat, Ad colony، وذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة وهويته الشابة النابضة بالحياة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

أنت سيد الرجالة.. رسالة بالدموع من عروس كفر الدوار لزوجها

موعد مباراة مصر القادمة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

ترشيحاتنا

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الديناميكا

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية

زيادة دولارين.. العقود الآجلة لخام برنت تصل إلى 121.78 دولار للبرميل

للعائلة السعودية.. أسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 |صور

رئيسة المجر تشيد بجهود الجروان في حشد الدعم لتعزيز ثقافة التسامح والسلام

أخبار الرياضة| منتخب مصر يبدأ عهد إيهاب جلال بالفوز على غينيا.. والزمالك يدعو لجلسة طارئة الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ