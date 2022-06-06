مذبحة قنا .. الأمن يكثف جهوده لـ ضبط قاتل والده وأشقائه الأربعة

تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لضبط المتهم بقتل والده و أربعة من أشقائه فى قرية أبومناع التابعة لمركز دشنا.

و شهدت قرية أبومناع، مذبحة مرعبة ارتكبها شاب بحق أسرته، حيث أطلق عليهم وابل من الأعيرة النارية، نتج عنه مقتل والده و اثنين من أشقائه واثنين من شقيقاته، و أصاب والدته بطلقات نارية.

مقتل ٥ منهم وإصابة آخر

و كان اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، تلقى إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد قيام شاب بإطلاق النار على أسرته، ما أسفر عن مقتل ٥ منهم وإصابة أخر بطلقات نارية.

تبين قيام جمال عبد الناصر إبراهيم أبومناع، أطلق أعيرة نارية على أسرته، نتج عنها مقتل كل من: والدة عبد الناصر إبراهيم أحمد، وشقيقيه أحمد و محمد، و شقيقتيه وحيده و نجاة، و إصابة والدته سعاد وحيد على ٥٠ عاماً، بطلق نارى بالساقين.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.