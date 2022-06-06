حفل كلاسيكي للفرقة القومية العربية للموسيقى بمسرح الجمهورية الخميس

يقام حفل للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى فى الثامنة مساء الخميس 9 يونيو على مسرح الجمهورية يتضمن نخبة من الأعمال الغنائية الشهيرة لكبار الملحنين منها شباكنا ستايره حرير - كامل الاوصاف لـ محمد الموجى ، كيفك انت - سلملى عليه لـ زياد رحبانى ، عنابى لـ حلمى أمين ، التوبه لـ بايغ حمدى ، سحب رمشه لـ عبد العظيم عبد الحق ، بان عليه الحب - بتلومنى ليه لـ كمال الطويل ، لعبة الأيام لـ رياض السنباطى ، لست قلبى لـ محمد عبد الوهاب ، منحرمش العمر لـ فريد الاطرش .. أداء مى حسن ، سعيد عثمان ، سارة ذكى ، إسماعيل صادق ، يحيي عبد الحليم .

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي للحفاظ عليه من الاندثار وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي علمي متطور .

وتحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اقامت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية فنية مميزة جاءت ضمن فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرن وجمعت مختارات من الاعمال الموسيقية والغنائية التى مثلت نقلة نوعية لهذا المجال الابداعى فى تلك الفترة.

وعلى المسرح الكبير أعادت فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي تنشيط ذاكرة الامة ورافقت الجمهور فى رحلة الى الماضى من خلال اعمال موسيقية وغنائية فريدة تم انتاجها خلال العقد الثالث من القرن العشرين حيث أجاد كل من عاطف عبد الحميد ، أنغام مصطفى ، أحمد محسن ، نهى حافظ ، أحمد صبرى ، حنان الخولى فى أداء عدد من المؤلفات التى باتت مصدرا ملهما لما تلاها من إبداعات كان منها بشرف "قوه بطاق السيكاه"، وجهك مشرق بالأنوار - موشح مر التجنى من التراث ، يا عشاق النبى - خفيف الروح - الشيالين - أهو ده اللى صار - الحلوة دى - يا ماس انا مت فى حبى - سالمة يا سلامة - زورونى كل سنة مرة لـ سيد درويش ، موشحى اتانى زمانى وملا الكاسات - دورى كادنى الهوى وعشنا وشوفنا لـ محمد عثمان ، موشح ما احتيالى لـ احمد أبو خليل القبانى ، الليل يطول عليا - كلنا نحب القمر لـ محمد عبد الوهاب ، البحر بيضحك ليه لـ محمد على لعبة ، قصيدة وحقك انت المنى والطرب لـ ابو العلا محمد ، وببراعة لعب عمرو عبد الحميد تقاسيم على الة القانون من مقام النهاوند ونال اعجاب واستحسان الحضور .