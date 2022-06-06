جيمس ميلنر.. ليفربول يعلن تجديد عقد لاعبه المخضرم حتى 2023

أعلن ليفربول الإنجليزي، عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين عن تمديد عقد لاعبه المخضرم جيمس ميلنر حتى 2023.

وأكد ليفربول في بيانه، أن ميلنر وقع على تمديد عقده مع الريدز، وسيبقى لموسم أخر بعدما وافق على شروط التجديد.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “يسعدنا الإعلان عن تمديد عقد جيمس ميلنر لموسم آخر مع ليفربول”.

وسيواصل ميلنر (36 عاما) مسيرته مع ليفربول والتي بدأت في 2015 حيث توّج مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والعديد من البطولات الأخرى.

وخاض اللاعب المخضرم جيمس ميلنر 289 مباراة بقميص فريقه ليفربول، وتمكن من تسجيل، 26 هدفا خلال فترة وجوده في صفوف الريدز.