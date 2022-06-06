محتاج عملية بـ50 ألف.. مواطن: عندي السكر ومش عارف اصرف علي عيالي|فيديو

استغاث المواطن محمود محمد إبراهيم ، بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، لمساعدتة في إجراء عملية جراحية له تتكلف 50 ألف جنيهاً.

وقال محمود في شكواه، إن عمرة 35 عام يعمل في أحد شركات القطاع الخاص ومرتبة 1700 جنيهاً، كما أن لدية طفلان في مراحل صغيرة من العمر.

ولفت محمود، إلى أنه يعاني من السكر والضغط ويحتاج الي عملية جراحية في أحد المناطق الحساسة بجسدة، منوهاً عنه أن التأمين الصحي بعملة رفض تبني مصاريف العلاج والعملية لإرتفاع التكلفة.

وطلب المريض مساعدة أهالي الخير والمسؤلين بوزارة الصحة، له في الحصول علي علاجه والتكلف بعمليته، حتي يتمكن من العمل وتربية أطفالة الذين يحتاجونه.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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