رئيس جامعة الأزهر يفتتح مسجد رياض الجنة وقاعة مؤتمرات كلية أصول الدين بالمنوفية

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية.

وقام رئيس الجامعة والوفد المرافق له بافتتاح مسجد رياض الجنة، وقاعة مؤتمرات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، واللذان قام عليهما الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية أصول الدين والدعوة السابق العميد الحالي لكلية القرآن الكريم بطنطا، ووجه رئيس الجامعة الشكر على هذه الجهود التي قام عليها الدكتور عبد الفتاح خضر وقت أن كان عميدًا للكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم، والدكتور خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين، والدكتور سيد سلام، عميد كلية اللعة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية.

جدير بالذكر أن كليتي اللغة العربية وأصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية كانتا في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.