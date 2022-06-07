بمظهر رياضي أنيق.. بنتلي تكشف النقاب عن أحدث سياراتها|صور

تضم شركة بنتلي الإنجليزية اسطول ضخم من السيارات القوية والمتنوعة، والتي تتمتع بعنصر الفخامة المعهود، إلى جانب التعزيزات الفنية والتصميمات الخارجية الخاطفة للأنظار.

بمظهر رياضي انيق .. بنتلي تكشف النقاب عن احدث سياراتها

وتواصل بنتلي من تألقها بعد أن كشفت النقاب عن أحدث إصداراتها وهي النسخة GT و GTCS، حيث حصلت تلك النسختين على بعض التغيرات الخارجية مثل هيكلها الخارجي المعزز بالكروم، بالإضافة إلى شبكات أمامية جذابة ومتعدد المقاطع الهوائية، مع شارات S بالرفارف الأمامية، وجنوط رياضية أنيقة باللون الأسود.

بمظهر رياضي انيق .. بنتلي تكشف النقاب عن احدث سياراتها

بمظهر رياضي أنيق .. بنتلي تكشف النقاب عن أحدث سياراتها

بمظهر رياضي انيق .. بنتلي تكشف النقاب عن احدث سياراتها

وتتمتع السيارة GT و GTCS بعجلات رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة، مع علب للمكابح باللون الأحمر عالية الأداء، بالإضافة إلى منظومة عادم ثنائية المظهر، وحساسات حركة امامية وجانبية، مع مصابيح بنتلي الشهيرة، وصادم خلفي بإطلالة رياضية مع لون اسود لامع وتداخل بين الأسود والرمادي.

بمظهر رياضي انيق .. بنتلي تكشف النقاب عن احدث سياراتها

وعلى الرغم من المظهر الخارجي للنسختين بنتلي GT و GTCS جاءت السيارة بنفس القدرات القياسية الخاصة بالمحرك، حيث تستطيع من ضخ قوة قدرها 542 حصانا "405 كيلو واط / 550 حصانًا"، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 568 رطل/قدم اي ما يعادل 770 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 4 ثوان فقط.