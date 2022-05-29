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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

بنتلي تحتفل بمرور 70 عاماً على طرح الجيل الأول من كونتيننتال.. صور

بنتلي تحتفل بمرور
بنتلي تحتفل بمرور 70 عاماً على طرح الجيل الأول من كونتيننتال

تشتهر سيارة كونتيننتال GT عالمياً كواحدة من أهم السيارات التاريخية الأيقونية التي ابتكرتها شركة بنتلي على مدار تاريخها سواء في الوقت الحالي أو في الماضي، واحتفلت العلامة اليوم بالذكرى السنوية السبعين لميلاد أول جيل من السيارة.

بنتلي تحتفل بمرور 70 عاماً على طرح الجيل الأول من كونتيننتال

تحتفل بنتلي بمرور 70 عامًا على بدء إنتاج سيارة آر تايب كونتيننتال، والتي تعتبر واحدة من أكثر السيارات شهرة في تاريخ الشركة اللذي يبلغ 103 أعوام، وأول سيارة بنتلي تحمل اسم كونتيننتال، حيث تم إنتاج أول سيارة على الإطلاق باسم كونتيننتال في 1952، وكانت وقتها أسرع سيارة بأربعة مقاعد في العالم، كما كانت أغلى سيارة إنتاجية وقتها، بسعر 7 آلاف جنيه إسترليني، ما يعادل 660 ألف ريال بأسعار اليوم بعد التضخم.

 

بنتلي تحتفل بمرور 70 عاماً على طرح الجيل الأول من كونتيننتال

كان رؤية آر تايب كونتيننتال نادرًا في الخمسينيات من القرن الماضي كما هو الحال اليوم، لكنها سُجلت في التاريخ باعتبارها نموذجًا قياسيًا لـ بنتلي، وتجسيدًا للعلامة التجارية المميزة للسيارات الفاخرة، حيث كانت روحها وتصميمها الخارجي مصدر إلهام لسيارة كونتيننتال جي تي الأولى في عام 2003، وقد ألهمت فرق تصميم بنتلي منذ ذلك الحين.

بنتلي تحتفل بمرور 70 عاماً على طرح الجيل الأول من كونتيننتال

صنعت بنتلي 208 نسخة فقط من كونتيننتال R-Type التي مثلت الجيل الأول، والتي دوراً هاماً في إعادة إحياء حظوظ العلامة بداية من عام 2003، وساهمت في ترسيخ مكانة بنتلي كواحدة من أفضل وأهم علامات السيارات الفاخرة الحصرية بالعالم حالياً.

بنتلي تحتفل بمرور 70 عاماً على طرح الجيل الأول من كونتيننتال

اعتمدت السيارة على محرك 6 سلندر بقوة 155 حصان وسرعة قصوى 191 كلم\س، وهي أرقام ضخمة في ذلك الوقت اعتبرت ثورة فالم السيارات، وكان سعر السيارة في 1952 أكثر بأربعة أضعاف من سعر المنازل المتوسطة في إنجلترا.

بنتلي تحتفل بمرور 70 عاماً على طرح الجيل الأول من كونتيننتال
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