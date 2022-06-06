فرصة للثراء| هل تفكر في الاستثمار بـ البيتكوين؟.. فيديو

عرضت قناة العربية تقريرا عن البيتكوين في برنامج أسواق العربية؛ بعد وصولها لأقرب من 69 ألف دولار في نوفمبر 2021، بيتكوين أكبر عملة مشفرة بالعالم وتراجعت بنسبة 57% من قيمتها التاريخية لتتراجع دون 30 ألف دولار، ورغم هذا التراجع إلا أن العملة المشفرة تحتفظ بقيمتها.

قال الكاتب بيروت كيوساكي والمؤلف المشارك لكتاب الأب الغني والأب الفقير إنها فرصة ومستعد للشراء اذا إستمرت البيتكوين في الانهيار ووصلت إلى 20,000 وسأنتظر حينها إلى إختبار القاع حتى تصل إلى 17,000 .

كيو سكاي يرى أن حالة الانهيار هي أفضل الأوقات للثراء، وإذا كنت تشارك كيو سكاي في وجهة نظره إليك بعض النصائح.

3 طرق للإستفادة من إرتداد البيتكوين .

1- شراء البيتكوين مباشرة عبر منصات بيع وشراء الكريتو أو البورصات كما يمكنك شراء جزء من عملة واحدة للبيتكوين

2- صناديق الإستثمار فهي تعتبر وسيلة للاستثمار عبر شراء الصناديق المستثمرة في بورصات الأسهم .

3- أسهم التشفير عندما تربط الشركات بعد نموها بسوق التشفير يمكن لإسهامها تحرك العملات المشفره مثل شركات تعدين بيتكوين وشركات الوساطة .