اليوم.. خريجي الأزهر تعقد ندوة في ذكرى رحيل القوصي

تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ندوة بعنوان: «العلامة الدكتور عبد الفضيل القوصي .. سيرة عقل ومشوار عطاء» بمناسبة مرور عامين على وفاته.

وتعقد الندوة، اليوم الثلاثاء ٧ يونيو ٢٠٢٢م، الحادية عشرة صباحا، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بمدينة نصر، والحضور مفتوح للجميع.

يشارك في الندوة، الدكتور محمد المحرصاوي - رئيس جامعة الأزهر ، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة

السيد/ أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدكتور عبد الدايم نصير - أمين عام المنظمة، مستشار فضيلة الإمام الأكبر، والدكتور إبراهيم الهدهد - المستشار العلمي للمنظمة، والدكتور عبد الفتاح العواري - عميد كلية أصول الدين السابق، والدكتور جمال فاروق - عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، والدكتور محمد زين المجد - رئيس فرع المنظمة بإندونيسيا داتو أ، والدكتور محمد فخر الدين - رئيس فرع المنظمة بماليزيا.