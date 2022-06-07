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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. خريجي الأزهر تعقد ندوة في ذكرى رحيل القوصي

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي

تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ندوة بعنوان: «العلامة الدكتور عبد الفضيل القوصي .. سيرة عقل ومشوار عطاء» بمناسبة مرور عامين على وفاته.

وتعقد الندوة، اليوم الثلاثاء ٧ يونيو ٢٠٢٢م، الحادية عشرة صباحا، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بمدينة نصر، والحضور مفتوح للجميع.

يشارك في الندوة، الدكتور محمد المحرصاوي - رئيس جامعة الأزهر ، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة
السيد/ أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدكتور عبد الدايم نصير - أمين عام المنظمة، مستشار فضيلة الإمام الأكبر، والدكتور إبراهيم الهدهد - المستشار العلمي للمنظمة، والدكتور عبد الفتاح العواري - عميد كلية أصول الدين السابق، والدكتور جمال فاروق - عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، والدكتور محمد زين المجد - رئيس فرع المنظمة بإندونيسيا داتو أ، والدكتور محمد فخر الدين - رئيس فرع المنظمة بماليزيا.

 

المنظمة العالمية لخريجي الازهر الدكتور عبد الفضيل القوصي مركز الشيخ زايد رئيس جامعة الازهر كلية الدعوة الإسلامية

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