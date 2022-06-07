أنغام تنشر كواليس تحضيرات حفلها بموسم جدة.. وتعلق: أتمنى تكونوا استمتعتوا.. فيديو

نشرت الفنانة أنغام مقطع فيديو من كواليس تحضيرات حفلها بموسم جدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت أنغام في الفيديو من تحضيرات حفلها الغنائي بموسم جدة، وبروفات الحفل، وأثناء غنائها في يوم الحفل وهي مرتدية فستان أسود طويل.

وعلقت أنغام علي الفيديو كاتبة: “استمتعت جدًا بالتحضير للحفلة وأتمنى إنتوا كمان تكونوا استمتعتوا بيها، شكرًا أهل جدة وأشوفكم تاني قريب”.

وقدمت أنغام باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة للجمهور خلال فقرات الحفل، الذي يعد الأول بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرًا.

وعكة أنغام الصحية

أثارت المطربة أنغام موجة كبيرة من القلق عليها، بين جمهورها، بعد تداول مجموعة من الصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي ظهرت فيها بملابس العمليات وأثناء استلقائها على سرير بإحدى المستشفيات.

ونشرت راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام ، مجموعة من الصورة للفنانة أثناء ارتدائها قميص العمليات وهي باحدى المستشفيات، وكتبت على الصورة: "ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا".

علاج طبيعي

بعدها بدأت تتحسن الحالة الصحية للمطربة الكبيرة أنغام ، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الكتف، وعلم صدى البلد من مصدر قريب منها أنها بخير وتتابع العلاج الطبيعي في المنزل".

أنغام تطمئن جمهورها

وطمأنت أنغام جمهورها من خلال حسابها على تويتر وكتبت: "شكرًا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني ، ممتنة لكم لكل اهلي واصحابي واحبابي.. الف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة".

وكشفت الفنانة أنغام ، عن حالتها الصحية عقب تعرضها لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.

وقالت "أنغام" خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، :" أجريت جراحة دقيقة في الكتف؛ نتيجة معاناتي من آلام شديدة في أوتار الكتف حيث عانيت من قطع في الوتر وهناك وتر أخر علي وشك الانقطاع ولابد من إجراء عملية جراحية، مشيرة إلى إنها أصيبت منذ عام ٢٠١١، ولكنها كانت تعيش بالمسكنات.

كما أضافت أنغام أن حدث لها ورم ليفي في إصبع الإبهام وأصبح لا يتحرك نهائيا في الفترة الأخيرة.