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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة بطرس غالى في قضية فساد الجمارك

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك" وذالك لجلسة الدور الثاني من شهر أكتوبر المقبل لإيداع التقرير
 
كانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

سيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه
وبحسب التحقيقات، تبين أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة ضد غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية .

وزير المالية سيارات جنايات القاهرة وزارة المالية مصلحة الجمارك يوسف بطرس غالي

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