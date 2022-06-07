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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تغلق منطقة البرلمان للتعامل مع طرد مشبوه

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية تغلق منطقة البرلمان للتعامل مع طرد مشبوه

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم "الثلاثاء"، إغلاق منطقة ويستمنستر، الحي السياسي في محيط البرلمان، بعد الإبلاغ عن طرد مشبوه.

وفرضت شرطة لندن حاجزا أمنيا في المنطقة، التي تقع وسط العاصمة البريطانية، لفحص الطرد المشبوه.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم استدعاء المتخصصين في وقت سابق يوم الثلاثاء للتحقيق في طرد مشبوه عثر عليه في شارع البرلمان.

وقال متحدث باسم متروبوليتان إنه: "تم استدعاء الشرطة الساعة 11 و27 دقيقة يوم الثلاثاء 7 يونيو بعد الإبلاغ عن طرد مشبوه تم العثور عليه في شارع البرلمان".

وتابع: "الضباط موجودون في الموقع وتم وضع أطواق أمان وإغلاق المنطقة أثناء إجراء التحقيقات".

وقال العديد من مستخدمي تويتر إنه تم رصد فريق التخلص من القنابل مصطحبا روبوتا في مكان الحادث.

كما أفاد شهود عيان أنهم سمعوا "دويا عاليا" يمكن أن يكون انفجارا.

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