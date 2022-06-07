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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يعتزم بحث فرص استئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا خلال زيارته لتركيا

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيبحث فرص استئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا، خلال لقائه مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تركيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "سيتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية وآفاق استئناف محادثات السلام الروسية الأوكرانية. وسيطلع الجانب الروسي الزملاء الأتراك على مسار العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا والخطوات المتخذة لضمان سلامة السكان المدنيين".

هذا وبدأت المشاورات الروسية الأوكرانية، في نهاية شباط/فبراير الماضي، حيث عقد الوفدان اجتماعين وجهًا لوجه في بيلاروس، وبعد ذلك تقرر مواصلة المشاورات عبر مؤتمرات الفيديو، كما عقد الوفدان في نهاية مارس، جولة أخرى من المحادثات في إسطنبول لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.

ومنذ ذلك الحين لم تُعقد أي جولات تفاوضية بين الجانبين الروسي والأوكراني، إلا أن موسكو أكدت استعدادها للعودة إلى المفاوضات بمجرد أن تظهر أوكرانيا نهجاً بناء وترد على المقترحات الروسية.

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لافروف تركيا أوكرانيا روسيا مفاوضات السلام

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