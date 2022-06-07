الحكومة تستمع للمواطن.. 4 طرق لرفع الشكاوى للوزارات وصانع القرار

أطلقت وزارة التنمية المحلية، مبادرة "صوتك مسموع"، فى أكتوبر 2018 تحت رعاية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتعتبر آلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، وتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلي من شأن المواطن.

الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين باستمرار

وفي هذا الإطار، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو2022 ، أكد تلقي المبادرة 479 ألفاً و972 رسالة منذ انطلاقها منها 89 ألفاً و235 شكوى، تم حل 86 ألفاً و435 شكاوى منها بنسبة 97% وجار حل 2800 شكوى.

وأوضح شعراوي، أن المبادرة تلقت خلال شهر مايو12 ألفا و 781 رسالة ، منها 2189 شكوى تم حل 1745 منها بنسبة 79,7%، وكانت أكثر الشكاوي، هي الإشعالات وبلغ عددها 1076 شكوى، يليها شكاوى القمامة و بلغ عددها 883 شكوى، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 184شكوى.

وتابع: "كما أن هناك العديد من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 57 شكوى، ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 7 شكوى، وتمت إحالتها جميعاً الى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تخص مبادرة حياة كريمة 11 شكوى".

لماذ لم تحقق نجاحا كبيرا؟

وأوضح التقرير أن خدمة الواتس آب تلقت 10251 رسالة تضمنت 1807 شكاوى تم حل 1464 شكوى منها بنسبة 81% وجار حل 343 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 2445 رسالة منها 380 شكوى تم حل 279 شكوى منها بنسبة 73,4% منها، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 72 ألفا و921 متابعاً.

ومن جانبه، قال الدكتور صابر الجندي خبير التنمية المحلية، إن مبادرة صوتك مسموع استمرت لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات في وزارة التنمية المحلية، حيث إنها استطاعت أن تجعل للمواطن تواصلا مع الوزارة في كل ما يشكو منه على أرض الواقع من إهمال أو سوء إدارة أو فساد المحليات.

وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك المبادرة حققت بعض النجاح، ولكنها لم تحقق نجاحا كبيرا، وذلك تم لعدة أسباب منها:

عندما يتقدم المواطن بالشكوى يجد فسادا أقوى من الشكوى التي يأتي بها.

ما تم حله من مشكلات عرضت على المبادرة يعتبر حلا مؤقتا وليس حلا دائما.

عدم ثقة المواطن فيما يتم عمله في الدوائر الحكومية.

هل نتوقف أم نستمر بالمبادرة؟

وأشار الجندي: "ومع ذلك نحتاج لاستمرار هذه التجربة، وبث الثقة في المواطن وإشعار المواطن أن صوته مسموع حقا، وأن الصوت محل تقدير واحترام واهتمام من الحكومة الممثلة في الوزارات والجهات والهيئات المعنية، بحل هذه الشكاوى".

واختتم: "على المواطن أنه لابد أن يرى ما في الواقع، أن ما تقدم به من شكوى إذا كانت حقيقية بالفعل، أن يتم حلها في أسرع وقت ممكن، ولا يتم الرد عليها فقط بشكل روتيني، ونصور ما قبل الشكوى وما بعد الشكوى ويتم إرسالها للمؤسسات الدولية ومبادرة صوتك مسموع، حيث إنه يجب أن يكون هناك آليات مستمرة ومستدامة لحل هذه الشكاوى".

ومن جانبه قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية، إن مبادرة صوتك مسموع لها دور كبير في تلبية الاحتياجات الخاصة بجميع الادارات المحلية على مستوى الجمهورية، كما أنها قامت بحل المشاكل التي تخص المباني، ودخلت في حل مشاكل عديدة في الريف المصري، حيث إن هناك 4742 قرية لديها مشكلة ترميم المباني.

دور المبادرة في التعديات على الأراضي الزراعية

وأضاف حسان خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "نحتاج مراجعة كاملة خاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية، منذ حالة الابلاغ إلى حالة التنفيذ، حيث أنها تكون مرحلة طويلة جدا، فيجب أن يتم منع المتعدين على الأراضي الزراعية، ومنعهم من البناء عليها تماما".

ومن ناحية أخرى، شدد اللواء محمود شعراوي على العاملين فى المبادرة باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأي نقص في السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها. مشيرا إلى أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هي البناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد إضافة الى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا ومخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة.

الوزارة تحل 85 شكوى للمواطنين

وحظيت مبادرة "صوتك مسموع" باهتمام كبير خلال الفترة الماضية ، كما أن هذا الأمر ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها ، وتوسيع وسائل التواصل مع المواطنين ، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري، ما انعكس هذا الأمر بسرعة في التحسن في مستويات استجابة المحافظات من حيث الكمية والنوعية. وسجلت العديد من فرق العمل في المحافظات تميزا ملحوظا في الاستجابة لشكاوى المواطنين.

والجدير بالذكر، أن البريد الإلكتروني تلقى للمبادرة 85 رسالة تم حل الشكاوى منها بنسبة 100%، فيما تلقى الخط الساخن 545 اتصالاً تليفونيا تضمنت اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

كما أنه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] .