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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إبراهيم عبد المجيد يحصد جائزة النيل في الآداب

جوائز الدولة
جوائز الدولة

حصد الروائي إبراهيم عبد المجيد على جائزة النيل في الآداب، واعتمد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة نتيجة اجتماعه السابع والستين المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام.

وعبد المجيد روائي وقاص، ولد في الاسكندرية عام 1946 وتخرج من كلية الآداب قسم الفلسفة من جامعة الاسكندرية. يعيش في القاهرة منذ عام 1974. يكتب في الصحف والمجلات المصرية والعربية مثل الأهرام والاخبار والحياة والآداب واليوم السابع والهلال وغيرها. أصدر خمس عشرة رواية , منها "المسافات"، ترجمت الى الانجليزية عن جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة وقسم النشر بالجامعة الامريكية بالقاهرة عام 2008 و " الصياد واليمام" ، حوّلت الى فيلم سينمائي بطولة أشرف عبد الباقي و "بيت الياسمين" ترجمت الى الفرنسية عام 2000 والى الإيطالية عام 2008 و "البلدة الأخرى" ، ترجمت الى الإنجليزية والفرنسية والألمانية و "قناديل البحر "حولت الى مسلسل تليفزيوني بطولة آثار الحكيم ومحمود قابيل ، و " لا أحد ينام في الإسكندرية".

الروائي إبراهيم عبد المجيد جائزة النيل في الآداب الدكتورة إيناس عبد الدا يم وزيرة الثقافة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس المخصص للتصويت على منح جوائز

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