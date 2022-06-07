عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محدش يصطاد في المية العكرة.. تطورات أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وشقيقها

بعد فترة من الاستقرار والهدوء، عادت الأضواء من جديد على أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، منذ أيام قليلة، والتي أصبحت حديث مواقع التواصل الإجتماعي، ودخل على خط الأزمة شقيق ياسمين عبد العزيز لتعود مجدداً الخلافات بينهما خلال الساعات الأخيرة ليصدر محامي كل منهما بياناً رسمياً تجاه الآخر منعاً لتصعيد الخلاف الذي أصبح على مرأى الجميع على مواقع التواصل الإجتماعي. 

بداية الأزمة

القصة بدأت منذ أيام قليلة حين تعرضت ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية مفاجئة وأجرت عملية خامسة في سويسرا، ونشرت صورة لها من المستشفى عبر خاصية الستوري على حسابها أنستجرام، وكتبت :" أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة". 

وخلال تعرض ياسمين عبد العزيز لهذه الأزمة الصحية الأخيرة، حدث في نفي التوقيت خلاف بينها وبين زوجها أحمد العوضي حتى أنها ألغت متابعته على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، لكن العوضي لم يقم بالفعل ذاته بل ظل صامتاً خلال الأيام الأولى من الازمة، وبدأت تنتشر الأخبار عن انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي ووقوع خلاف بينهما دون توضيح من الطرفين . 

خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها

وفي ظل الأزمة دخل شقيق ياسمين على العزيز على الخط كالعادة، وحاول يدعم الفنانة بطريقته، فنشر وائل عبد العزيز على حسابه على فيسبوك ، صورة تجمعه بشقيقته قائلاً:"يا بنتي انتي ليكي احنا لبعض وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين .. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله” . 

لم تمر تلك الكلمات مرور الكرام على ياسمين عبدالعزيز وفاجئت شقيقها برد حاسم عبر ستوري نشرتها على حسابها على أنستجرام، لترد على وائل عبد العزيز قائلة :" اتوكس انت ياللي بعت اختك وخدت عربية مرسيدس".

txt

محامي شقيق ياسمين عبد العزيز يصدر بيانا جديدا: لن نتخذ إجراءات بشأن تأويلها

txt

كيف تفاعل نجوم الوسط الفنى والإعلامي مع أزمة ياسمين عبد العزيز

بعد تلك الكلمات المقتضبة من ياسمين عبدالعزيز وشقيقها، اشتعلت الأزمة مجدداً ورد عليها وائل على فيسبوك قائلاً :" انا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دي .. انتي متعرفيش أنا شيلت عنك ايه وحاميتك ازاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن انتي مبتتعلميش .. ربنا بيدي الانسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجه .. ربنا يهديكي ولو عالبيع إنتي بايعة من ٢٠ سنة وإحنا اللي بنشتريكي "  .

تحذير من محامي ياسمين عبدالعزيز

بعد تصاعد الأزمة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها، أصدر أشرف عبدالعزيز محامي النجمة، تحذيرًا لـ وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، من الزج باسم الأخيرة، واستخدامه في أحاديث أو حوارات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وقال المحامي أشرف عبد العزيز، في بيانه التحذيري: «يعلن ويحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبدالعزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة .. لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وانه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك». 

محامي وائل عبد العزيز يرد

أصدر المحامي حسام لطفي نيابة عن وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز بيانا بشأن الخلافات المتبادلة بينهما،  وجاء وفي نص البيان أكد محامي شقيق ياسمين عبد العزيز أنهم لن يتخذا أي إجراءات بشأن التأويلات الخاطئة التي أعلنت عنها الفنانة الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم إتاحة الفرصة لهواة الصيد في الماء العكر، وتقديرا للظرف الذي تمر به حتى تجتاز أزمتها وتعد إلى جمهورها وأسرتها.

حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز والعوضي

أما عن ما تردد حول انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي خلال الساعات الماضية، فقد خرج الفنان عن صمته وقرر أن يطمأن المتابعين عما يحدث بينهما، فنشر صورة له مع زوجته على حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي وكتب عليها :" مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي .. بحبك”. 

وكتب العوضي في منشور له: “انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها، فعبرت عن غضبها زي  أي اخت من اخواتي لما بتتصرف ..  لإنها بتتصرف بتلقائيه على طبيعتها، بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها إني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز ياسمين عبدالعزيز والعوضي أحمد العوضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

التعليم توضح آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء 7-6-2022

موضوعات متعلقة

محامي شقيق ياسمين عبد العزيز يصدر بيانا جديدا: لن نتخذ إجراءات بشأن تأويلها

حقيقة خلاف العوضي وياسمين .. القصة كاملة | فيديو جراف

ترشيحاتنا

محدش يصطاد في المية العكرة.. تطورات أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها

وزيرة الخزانة الأمريكية: التضخم في مستوى غير مقبول بسبب حرب بوتين

تقارير: ريال مدريد يستعد للإعلان عن تجديد عقد لوكا مودريتش

الخزانة الأمريكية: حرب أوكرانيا تؤثر على أسعار الطاقة والغذاء حول العالم

الحكومة تستمع للمواطن.. 4 طرق لرفع الشكاوى للوزارات وصانع القرار

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

فيديو

جار البحث عن مفقودين جدد.. مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين أثناء انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

لحظة الاعتداء على بواب في مشاجرة اللبيني بفيصل.. فيديوجراف

أول إجراء من الإسكواش المصري بعد تمثيل محمد الشوربجي لمنتخب انجلترا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ