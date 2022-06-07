محدش يصطاد في المية العكرة.. تطورات أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها

بعد فترة من الاستقرار والهدوء، عادت الأضواء من جديد على أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، منذ أيام قليلة، والتي أصبحت حديث مواقع التواصل الإجتماعي، ودخل على خط الأزمة شقيق ياسمين عبد العزيز لتعود مجدداً الخلافات بينهما خلال الساعات الأخيرة ليصدر محامي كل منهما بياناً رسمياً تجاه الآخر منعاً لتصعيد الخلاف الذي أصبح على مرأى الجميع على مواقع التواصل الإجتماعي.

بداية الأزمة

القصة بدأت منذ أيام قليلة حين تعرضت ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية مفاجئة وأجرت عملية خامسة في سويسرا، ونشرت صورة لها من المستشفى عبر خاصية الستوري على حسابها أنستجرام، وكتبت :" أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة".

وخلال تعرض ياسمين عبد العزيز لهذه الأزمة الصحية الأخيرة، حدث في نفي التوقيت خلاف بينها وبين زوجها أحمد العوضي حتى أنها ألغت متابعته على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، لكن العوضي لم يقم بالفعل ذاته بل ظل صامتاً خلال الأيام الأولى من الازمة، وبدأت تنتشر الأخبار عن انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي ووقوع خلاف بينهما دون توضيح من الطرفين .

خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها

وفي ظل الأزمة دخل شقيق ياسمين على العزيز على الخط كالعادة، وحاول يدعم الفنانة بطريقته، فنشر وائل عبد العزيز على حسابه على فيسبوك ، صورة تجمعه بشقيقته قائلاً:"يا بنتي انتي ليكي احنا لبعض وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين .. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله” .

لم تمر تلك الكلمات مرور الكرام على ياسمين عبدالعزيز وفاجئت شقيقها برد حاسم عبر ستوري نشرتها على حسابها على أنستجرام، لترد على وائل عبد العزيز قائلة :" اتوكس انت ياللي بعت اختك وخدت عربية مرسيدس".

بعد تلك الكلمات المقتضبة من ياسمين عبدالعزيز وشقيقها، اشتعلت الأزمة مجدداً ورد عليها وائل على فيسبوك قائلاً :" انا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دي .. انتي متعرفيش أنا شيلت عنك ايه وحاميتك ازاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن انتي مبتتعلميش .. ربنا بيدي الانسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجه .. ربنا يهديكي ولو عالبيع إنتي بايعة من ٢٠ سنة وإحنا اللي بنشتريكي " .

تحذير من محامي ياسمين عبدالعزيز

بعد تصاعد الأزمة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها، أصدر أشرف عبدالعزيز محامي النجمة، تحذيرًا لـ وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، من الزج باسم الأخيرة، واستخدامه في أحاديث أو حوارات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال المحامي أشرف عبد العزيز، في بيانه التحذيري: «يعلن ويحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبدالعزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة .. لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وانه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك».

محامي وائل عبد العزيز يرد

أصدر المحامي حسام لطفي نيابة عن وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز بيانا بشأن الخلافات المتبادلة بينهما، وجاء وفي نص البيان أكد محامي شقيق ياسمين عبد العزيز أنهم لن يتخذا أي إجراءات بشأن التأويلات الخاطئة التي أعلنت عنها الفنانة الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم إتاحة الفرصة لهواة الصيد في الماء العكر، وتقديرا للظرف الذي تمر به حتى تجتاز أزمتها وتعد إلى جمهورها وأسرتها.

حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز والعوضي

أما عن ما تردد حول انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي خلال الساعات الماضية، فقد خرج الفنان عن صمته وقرر أن يطمأن المتابعين عما يحدث بينهما، فنشر صورة له مع زوجته على حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي وكتب عليها :" مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي .. بحبك”.

وكتب العوضي في منشور له: “انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها، فعبرت عن غضبها زي أي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائيه على طبيعتها، بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها إني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”.