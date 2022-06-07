عصام والي: سعر تذكرة القطار الكهربائي الخفيف من 15 - 35 جنيها

كشف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للإنفاق، عن قيمة سعر تذكرة القطار الكهربائي الخفيف.

وأوضح والي خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" ، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الثلاثاء، أن سعر تذكرة القطار الخفيف ستتراوح بين ١٥ل٣٥ جنيه.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للإنفاق، أن استخدام المترو لكبار السن فوق ٧٠ عاما مجانا، وهناك أسعار خاصة للطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة.

كشف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للإنفاق، أن الدولة تقوم بمجهود كبير، من أجل ربط الطرق بأحدث شبكات النقل العالمية.



وأوضح والي خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" ، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الثلاثاء، أن القطار الخفيف يصل العاصمة الإدارية الجديدة من محطة عدلي منصور في ٥٠ دقيقة.

وأكد رئيس الهيئة القومية للإنفاق، أن الدولة تنفذ مشروعات جر كهربائي وقطارات سريعة بتكلفة الف مليار جنية اي مايقرب من تريليون جنيه.