التعليم الفني: مجموع الطلاب المقبولين في المدارس التكنولوجية بين 85 و99%

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن هناك مدارس تكنولوجية تطبيقية بمحافظات مختلفة، منوها بأن سن 15 عاما هو الأمثل لاختيار الطلاب الذين لديهم مهارة، حيث كلما زاد السن فأن عدد الموهوبين يقل.

وأضاف محمد مجاهد في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة "تن"، أن هناك تواصل وتنسيق مع وزارة الاتصالات للعمل على زيادة عدد المدارس الفنية المتخصصة بالبرمجيات كي يصل العدد لـ 30 مدرسة.

وتابع محمد مجاهد: "يتم إجراء اختبار قبول في الرياضيات والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية لطلاب الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية".

ولفت إلى أن عدد المتقدمين للمدارس التكنولوجية أكبر من العدد المطلوب، مضيفا: "المقبولين بالمدارس التكنولوجية يتراوح مجموعهم من 85 إلى 99%".