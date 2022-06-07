الداخلية تكشف ملابسات واقعة قص شعر مواطن بسكين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص تتضمن قيام آخر بالتعدى عليه بالضرب وقص شعره بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص وبإستدعاء (الشاكى - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) ومناقشته قرر بأنه أثناء تواجده بدائرة القسم حدثت مشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص) طرف ثانى (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بسبب خلاف على أولوية الشراء داخل أحد المحال "سوبر ماركت".. فقام أحد أشخاص الطرف الثانى بالتعدى على الشاكى وقص جزء من شعره بإستخدام سكين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أطراف المشاجرة وبحوزة إثنين من الطرف الثانى (عدد 2 سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.