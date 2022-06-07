الكهرباء: مصر تحولت من مرحلة العجز إلى الفائض.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الآثار السلبية لانقطاع الكهرباء في عام 2014 تطال الجميع سواء المواطنين أو المستثمرين، والكل في الدولة كان يعاني.

وأضاف أيمن حمزة، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية “سي بي سي”، أن جودة الكهرباء في عام 2014 لم تكن بمقدورها مساعدة الحياة الطبيعية للمواطنين، موضحا أن العجز الكهربائي وصل لـ 6000 ميجا وات بمعدل 20%".

وتابع حمزة، أن العام الماضي شهدت مصر أكثر حمل في التيار الكهربائي ، والذي لم تصل له مصر من قبل ، ووصل لـ 34 ألف ميجا وات ، وكان هناك احتياطي إضافي يصل لـ 11 ألف ميجا وات ، مضيفا: "وصلنا من العجز لاحتياطي وصل 20 % " .

وأردف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن ما حصل في مشروعات من مشروعات قومية في الكهرباء يعد اعجاز ، موضحا أن مصر استثمرت في 3 محطات كهرباء عملاقة بإجمال 14 ألف و400 ميجا وات في عامين ونصف .

واسترسل ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتما بشدة بهذا القطاع الحيوي ؛ لأنه نقطة مهمة جدا في التنمية .