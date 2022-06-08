عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التغيرات المناخية والبصمة الكربونية.. في ندوة بجامعة أسيوط اليوم

الدكتورة مها غانم
الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة

أعلنت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن انعقاد الندوة الأولى من سلسلة ندوات الثقافة البيئية للعام الجامعي 2021/2022م، وذلك اليوم  الأربعاء بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري بالجامعة، تحت عنوان "التغيرات المناخية والبصمة الكربونية"، والتي ينظمها مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

الامتحانات من خارج المنهج.. إغماء وبكاء طلاب شعبة اللغة الإنجليزية بحقوق أسيوط

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط السبت المقبل

وقالت الدكتورة مها غانم إن الندوة تأتي في إطار احتفال جامعة أسيوط باليوم العالمي للبيئة، وسوف تتضمن عدة محاضرات هامة هي؛ التخطيط كاستراتيجية للتكيف مع التغيرات المناخية، والمدينة الشمسية بادرة جامعة أسيوط نحو إنشاء مجتمع صديق للبيئة، وأثر التغيرات المناخية على الزراعة، والصحة والتغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور ثابت عبد المنعم، مدير المركز، أن الندوة يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و هم؛ الدكتور محمد هاني سعيد الأستاذ المساعد بكلية الآداب، والدكتور محمد عباس عبد الراضي أستاذ هندسة الإلكترونيات بكلية الهندسة، إلى جانب الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور عاطف فاروق القرن أستاذ الصدر بكلية الطب و مستشار  الجامعة للأنشطة الطلابية.

أسيوط اخبار اسيوط جامعة اسيوط التغيرات المناخية ندوات ثقافية نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وتنمية المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات تعيينات جديدة بالكليات

بالأسماء.. 4 مرشحين لمنصب رئاسة جامعة أسيوط

ترشيحاتنا

بعقوبات تصل للسجن.. وزير التعليم: التصديق على قانون جديد للغش في الإمتحانات

مهيب عبد الهادي: موسيماني قريبا إلى الريان القطري

شوبير: انتظروا تغييرا شاملا في الجهاز الفني للنادي الأهلي

وفد من علماء العالم الإسلامي يثمن اهتمام الرئيس السيسي بمساجد آل البيت|صور

عبد الباقي جمال: أي مدرب يقود الأهلي يتوج ببطولات.. وموسيماني مستواه هبط

دون إصابات.. السيطرة على حريق بالكيلو 21 غرب الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

كذبت إدعائه.. هل تمنع سارة الطباخ محمد الشرنوبي من العمل قبل الحصول على إذنها؟

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم بـ 6 وصفات متنوعة

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ