التغيرات المناخية والبصمة الكربونية.. في ندوة بجامعة أسيوط اليوم

أعلنت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن انعقاد الندوة الأولى من سلسلة ندوات الثقافة البيئية للعام الجامعي 2021/2022م، وذلك اليوم الأربعاء بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري بالجامعة، تحت عنوان "التغيرات المناخية والبصمة الكربونية"، والتي ينظمها مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

وقالت الدكتورة مها غانم إن الندوة تأتي في إطار احتفال جامعة أسيوط باليوم العالمي للبيئة، وسوف تتضمن عدة محاضرات هامة هي؛ التخطيط كاستراتيجية للتكيف مع التغيرات المناخية، والمدينة الشمسية بادرة جامعة أسيوط نحو إنشاء مجتمع صديق للبيئة، وأثر التغيرات المناخية على الزراعة، والصحة والتغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور ثابت عبد المنعم، مدير المركز، أن الندوة يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و هم؛ الدكتور محمد هاني سعيد الأستاذ المساعد بكلية الآداب، والدكتور محمد عباس عبد الراضي أستاذ هندسة الإلكترونيات بكلية الهندسة، إلى جانب الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور عاطف فاروق القرن أستاذ الصدر بكلية الطب و مستشار الجامعة للأنشطة الطلابية.