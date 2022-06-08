السعيد: إيهاب جلال وضع بصماته على الفرق التي دربها.. وإصابة فتوح أربكت حساباته

يرى طارق السعيد، نجم الكرة المصرية الأسبق، إيهاب جلال نجح في وضع بصماته على كل الفرق التي دربها، ونجح في إظهار أسلوب لعبه.



وتابع طارق السعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، الثلاث نقاط التي حصدها المنتخب أمام غينيا تمنح منتخب مصر الثقة في الفترة المقبلة، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطور كبير في أداء منتخب مصر.



وأكمل السعيد، إصابة فتوح أربكت حسابات المنتخب، كنت أفضل انضمام محمد حمدي لاعب بيراميدز لكنه مصاب أيضًا، لكن أيمن أشرف معذور لأنه لا يشارك في هذا المركز مع النادي الأهلي.

وواصل، أخذ على إيهاب جلال اللعب بثلاثي ارتكاز في مباراة غينيا غير قادرين على التمرير للأمام وصناعة الفرص، لكن نزول "أفشة" كان سببًا أساسيًا في تسجيل هدف الفوز.



وأتم نجم الكرة المصرية الأسبق، زيزو أتظلم باللعب في الجبهة اليسرى لمنتخب مصر خلال مباراة غينيا.

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