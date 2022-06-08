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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس الاتحاد: أنس أسامة وقع في عهد اللجنة المؤقتة للزمالك

صدى البلد

فجر  أحمد عبد المجيد نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن انتقال أنس أسامة لاعب سلة الزمالك، لزعيم الثغر بداية من الموسم المقبل.

وأكمل نائب رئيس الاتحاد السكندري في تصريحات خاصة لـ"بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC، لائحة كرة السلة تقول بأنه في حالة توقيع أنس أسامة لناديين تعرضه لإيقاف، مشددًا أن اللاعب وقع في عقد اللجنة المؤقتة للزمالك.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد السكندري، لدينا خطة في كرة السلة، واتفقنا على إنهاء التعاقد مع كابتن أحمد مرعي، وسننهي التعاقد مع 4 لاعبين، واقتربنا من إبرام 3 تعاقدات.

وأكمل عبد المجيد، إن أعلن الاتحاد عن التعاقد مع أنس أسامة فأن التعاقد سيكون سليم .

وتابع، العلاقة جيدة بين الزمالك والاتحاد، وحدثت مكالمة بين مرتضى منصور ومحمد مصيلحي، رئيس الزمالك كان حزين على خلفية قضية اللاعب أنس أسامة، لكن في النهاية الموضوع سيُغلق ولن يُعيق هذا الأمر أي تعامل بين الزمالك والاتحاد السكندري في الألعاب المختلفة.
 

 

 نائب رئيس الاتحاد يكشف موقف هشام صلاح من الرحيل عن الفريق

كشف  أحمد عبد المجيد نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري، موقف هشام صلاح الظهير الأيمن لزعيم الثغر من الرحيل عن الفريق، بعد العروض التي وصلته مؤخرًا.

وأكمل نائب رئيس الاتحاد السكندري لا صحة للأنباء التي تتردد عن حسم النادي الأهلي انتقال هشام صلاح له، أو لأي ناد آخر.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد السكندري، مازلنا ننتظر العرض الأعلى لهشام صلاح من أجل تحقيق أكبر استفادة من ذلك.

وأتم عبد المجيد، لا يهمنا ألوان النادي الذي سيتعاقد مع هشام صلاح، منفتحين على كل العروض سواء من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، والعرض الأعلى هو الذي سيفوز بخدمات اللاعب.

 

 

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