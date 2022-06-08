البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي بـ1.49 مليار دولار لصالح أوكرانيا

وافق البنك الدولي الأربعاء، على تمويل إضافي بقيمة 1.49 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على دفع الرواتب الحكومية، ما يرفع خط التمويل الذي قدمه البنك إلى 4 مليارات دولار.

على جانب آخر، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9% لعام 2022، محذرا من أن الصراع الروسي في أوكرانيا قد ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كورونا.

وأكد في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية أن الصراع الروسي في أوكرانيا أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل الآن ما يمكن أن يصبح "فترة طويلة من النمو الضعيف وارتفاع التضخم".

وأشار البنك الدولي إلى أن "الاقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ يأتي بعد انتعاش .. منذ أكثر من ثمانين عاما.. وينتج عن ذلك خطر متعاظم بحصول ركود تضخمي".

من جهته، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كورونا في الصين واضطرابات سلاسل التوريد وخطر الركود التضخم.

وتابع "خطر التضخم المصحوب بركود كبير اليوم.. من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم".

وأضاف "ومع ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان وتوقعات بأن ينمو العرض ببطء، فهناك خطر أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول".

وحذر البنك دولي في تقريره من أن زيادات أسعار الفائدة بهدف للسيطرة على التضخم في نهاية السبعينات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأوضح أن التضخم العالمي يجب أن يتراجع العام المقبل لكنه من المرجح أن يظل فوق المستهدف في كثير من الاقتصادات.