دون إصابات.. السيطرة على حريق بالكيلو 21 غرب الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية في السيطرة على حريق نشب فى أرض فضاء بمنطقة الكيلو 21، التابعة لحي العجمي، غربي محافظة الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات.

كانت الحماية المدنية بالإسكندرية قد تلقت بلاغًا يفيد بوجود حريق نشب في أرض فضاء بها قش وهيش، بمنطقة الكيلو 21 بالعجمي.

اقرأ أيضًا:

بسبب المعاكسة.. طرد مجموعة شباب من شاطئ أبوهيف شرقي الإسكندرية

وعلى الفور، هرع رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتمكنوا من إخماد الحريق، الذي لم يسفر عن حدوث إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في أسباب الحريق.