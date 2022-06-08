مهيب عبد الهادي: موسيماني قريبا إلى الريان القطري

شارك مهيب عبد الهادي، الإعلامي الرياضي، أخبارا جديدة حول المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني.

وكتب عبر تويتر: “موسيماني قريبا إلى الريان القطري”.

ناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر برنامج «زووم»، بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

يأتي ذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، والكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف.. ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في اجتماع اليوم نظرًا للحالة الصحية لموسيماني.. والذي أفاد أنه سوف يعود للقاهرة الجمعة المقبل.

وأكد الخطيب أنه سيكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.