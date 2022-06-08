شوبير: انتظروا تغييرا شاملا في الجهاز الفني للنادي الأهلي

‎كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حدوث تغييرات مرتقبة في الجهازين الفني والإداري للنادي الأهلي قريبا.

‎وقال شوبير، عبر برنامجه عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس: ”فيه حالة من علامات الاستفهام أو الأسئلة ما الذي يحدث في الاجتماع الدائر بين مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وبيتسو موسيماني من خلال اجتماع عبر زووم، ما عملته أن الاجتماع كان مقررا من يومين، وموسيماني سيصل القاهرة الخميس المقبل، وهذا أعطى علامات استفهام عند المسؤولين في النادي الأهلي، لأني عندي مباراة يوم 12 في كأس مصر، وهو من يوم 30 الماضي حتى يوم 9 يونيو فهذا غياب طويل“.

‎وأضاف شوبير: ”تشعر أن فيه علامات استفهام والبعض قال هل يشهد الاجتماع نهاية العلاقة؟ بالتأكيد لا، لكنه يشهد حوارا قويا وعنيفا، بعيدا عن البيانات والكلام، وسيشهد كلام قوي من شكرة الكرة وإدارة التخطيط، وأنا شخصيا انتقدت طول فترة الإجازات للاعبين، والاجتماع للمصارحة الشديدة بين موسيماني وإدارات الأهلي المختلفة“.

‎وتابع شوبير: ”فيه تغيير في السياسة شامل من ناحية فريق كرة القدم وجهازه الفني الفترة المقبلة، هذا كلام على مسؤوليتي، والإدارة ستضع نصب أعينها المتابعة والمراقبة والوقوف على كل صغيرة وكبيرة لأن الفريق لا يحتمل خسارة بطولة أخرى، وبناء الثقة بين الجهاز الإدارة أمر مهم جدا، وهناك كلام يجب أن يفهم ما بين السطور، وسنرى في النهاية ما سيسفر عنه الاجتماع“.