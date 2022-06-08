5 فوائد .. تعرف على أهمية الجلوكوز للجسم

يُعد من أهم وظائف الجلوكوز الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتزويد الجسم بالطاقة التي يحتاجها طوال اليوم ويجب على مرضى السكر مراقبة مستويات الجلوكوز لديهم لمنع حدوث أي مضاعفات والمحافظة مستوى متوازن من الجلوكوز من خلال الطعام وممارسة التمارين الرياضية بانتظام

يمكن أن يتطور مرض السكري عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين لمعالجة وتنظيم الجلوكوز في الجسم ويعد هناك سبب آخر لمرض السكري هو مقاومة الأنسولين ، والذي يحدث عندما يفشل الكبد في التعرف على الأنسولين في الجسم ويستمر في إنتاج كميات زائدة من الجلوكوز وتكمن أهمية الجلوكوز للجسم فيما يلي وفقا لموقع هيلث أهم فوائد الجلوكوز للجسم وهي كالتالي:

1. جيد للدماغ

يعمل الجلوكوز على تغذية وظائف الدماغ فهو مصدر للطاقة

2. يحافظ على قوة العضلات



تمثل عضلات الهيكل العظمي 30-40 في المائة من إجمالي وزن الجسم وتخزن الجلوكوز في شكل جليكوجين.

وفقًا لدراسة ، يتم تخزين غالبية الجليكوجين في الجسم في عضلات الهيكل العظمي والتي يتم تكسيرها بسرعة لتوفير الطاقة أثناء الأنشطة البدنية

قد يؤدي استنزاف الجلوكوز في عضلات الهيكل العظمي أثناء ممارسة التمارين الرياضية لفترات طويلة إلى التعب أو الضعف المفاجئ.

3. يوفر طاقة فورية

الجلوكوز يساعد على توفير الطاقة فورية لفترة أطول والاحتفاظ بها .

4. يحافظ على درجة حرارة الجسم

في دراسة وجد أن الأنسولين ينشط الجينات التي تنظم درجة حرارة الجسم و قد تؤدي التغييرات التي تحدث أثناء معالجة الجلوكوز إلى زيادة درجة حرارة الجسم.

5. يحافظ على الصحة العامة

الجلوكوز والجليكوجين كلاهما مهمان للحفاظ على الصحة العامة للشخص بعدة طرق فهما عنصران مهمان في نمو الجلد والعظام والعضلات والأنسجة ووظيفة الخلايا العصبية في الجسم .