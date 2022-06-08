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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعقوبات تصل للسجن.. وزير التعليم: التصديق على قانون جديد للغش في الإمتحانات

الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

حذر الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، طلاب الثانوية العامة من الغش، مؤكدا أن هناك قانون للغش جديد، حصل على موافقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصل عقوبته لـ السجن، وحرمان لأكثر من عام دراسي، وغرامة مالية كبيرة.

وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد": "أي شخص سيدخل الامتحان بالموبايل سيتم توقيع العقوبة عليه، وأى شخص يشارك فى عملية الغش من قبل المشرفين سيوقع عليه عقوبة".

وأشار وزير التعليم، أن طريقة أداء إمتحانات الثانوية كما هى و ستكون ورقية و بابل شيت، وأن كل طالب عليه أن يذهب الامتحان بالقلم، وذلك لآن الوزارة لم تقوم بطبع كتب للثانوية العامة.

ولفت إلى أن الطلاب لن يذهبوا الامتحان بالتابلت، وتم استبدال الكتب فى امتحانات الثانوية بمجلد كبير 600 صفحة لـ العلمي و 300 صفحة لـ الأدبي.

 

امتحانات الثانوية

 

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، عن امتحانات الثانوية ستكون لقياس مدى فهم الطالب لـ المنهج، وأن الأسئلة كثيرة، موقع المعرفة، وكل طالب عليه أن يكون فاهم للمنهج، وأنه لا يوجد نموذج لـ الامتحانات.

وأكد طارق شوقي، أنه سيكون هناك أكثر من نموذج لـ الامتحان بالثانوية وذلك لمنع "التعاون الجماعي"، ويقصد الغش، مشددا على أن قانون التعليم الساري يحدد توحيد أسئلة الثانوية على مستوى الجمهورية.

ونوه وزير التعليم، الى أن الإمتحانات الدولية تكون لها مواصفات من خلال قياس مخرجات التعليم، و اسئلة امتحانات الثانوية ستكون وفق نظام التقييم الجديد أسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم.

وأكد وزير التعليم، أن جميع الأسئلة ستكون من المقرر ولن يكون هناك أسئلة من خارج المقرر، و هى مجموعة من مخرجات التعلم.

وزير التعليم طارق شوقي قانون للغش امتحانات الثانوية التعلم الثانوية العامة

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