بتروجت يعلن ضم توأم تنس الطاولة من الأهلي في صفقة انتقال حر

أعلن مجلس إدارة نادي بتروجت برئاسة جمال فوزي، التعاقد رسميًا مع التوأم مروة ومريم الهضيبي، لاعبتي النادي الأهلي لتنس الطاولة، في صفقة انتقال حر، بعد توقيعهما على عقود النادي البترولي.

وصعد نادي بتروجت إلى الدوري الممتاز لتنس الطاولة هذا الموسم، ونجح فى تدعيم صفوفه بالتوأم في صفقة انتقال حر، ليكونا إضافة للفريق الذي يسعى لتحقيق نتائج مميزة في الموسم الجديد وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي اليوم.