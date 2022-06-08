إضراب جديد في مترو أنفاق لندن بسبب خفض المعاشات وخطط تسريح العمال

21 يونيو

أعلنت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل البريطانية عن إضراب جديد للعاملين في مترو أنفاق لندن والذي من المتوقع أن يتسبب في اضطراب كبير عبر شبكة مترو الأنفاق.

وأكدت النقابة أن الإضراب المقرر القيام به في 21 يونيو الجاري سيتم بمشاركة 10 آلاف من أعضائها وذلك في إطار النزاع حول المعاشات وفقدان الوظائف، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وسيتزامن ذلك مع اليوم الأول من إضراب وطني للسكك الحديدية أكدته النقابة أمس الثلاثاء وسيضرب خلاله عن العمل 50 ألف عامل على مدى ثلاثة أيام.

وأدى الاضراب المماثل في مترو الأنفاق في بداية شهر مارس إلى توقف مترو الأنفاق بشكل شبه كامل.