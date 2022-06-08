سفير مصر لدى مالاوي يتابع الترتيبات الخاصة لمباراة المنتخب وإثيوبيا

خلال لقاء مع وزير الرياضة..

التقى السفير محمد الشريف، سفير مصر لدى مالاوي، وزير الشباب والرياضة ريتشارد شيمويندو باندا، وذلك في إطار الإعداد لاستقبال المنتخب الوطني لكرة القدم ومتابعة الترتيبات الخاصة بالمباراة المقرر لها يوم ٩ الجاري أمام المنتخب الإثيوبي والتي تستضيفها مالاوي، وكذا تأمينه طوال فترة تواجده في البلاد.



وأكد الوزير المالاوي على إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لاستقبال المنتخب الوطني، وتوفير قوات من الشرطة لمرافقته في كافة تحركاته خلال فترة تواجده، وكذا التنسيق بشأن كافة الإجراءات الفنية المتعلقة بالتدريبات والمباراة، مشيراً إلى حرصه على حسن استقبال المنتخب الوطني.



كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالي الشباب والرياضة، ورغبة الجانب المالاوي في توفير دورات تدريبية للكوادر الوطنية في هذين المجالين، فضلاً عن الحصول على مساعدات فنية لجعل بلاده قادرة على النهوض بقطاع الرياضة وتأهيلها لاستضافة البطولات والمنافسات القارية والإقليمية، خاصة في مجال كرة القدم.

وفي هذا الإطار، أكد السفير محمد الشريف ترحيب مصر بالتعاون مع مالاوي في مجال الشباب والرياضة، مؤكداً ما توليه القيادة السياسية المصرية من أهمية كبرى لتمكين الشباب وتعميق التعاون في هذا المجال على مستوى القارة الإفريقية.

