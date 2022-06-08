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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بندوة مستقبل وطن

وزير التموين: حققنا مخزونًا استراتيجيًا من القمح يساهم في تأمين الأمن الغذائي

وزير التموين
وزير التموين

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إنه تم تجميع 3.5 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن وحققنا مخزونا استراتيجيا من القمح سيساهم بشكل كبير في تأمين الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن أمس الثلاثاء تحت عنوان "استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات"، بحضور الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد الشريف، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب هشام الحصري، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب النائب عاطف ناصر.
وأضاف المصيلحي أن الدولة لجأت إلى تنويع مصادر استيراد القمح والتنسيق مع العديد من الأسواق الأخرى مثل (روسيا - رومانيا - الهند)، وقد وصل بالفعل شحنات كبيرة من القمح.
وأكد أن الدولة استطاعت مواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق باستيراد القمح؛ حيث منحت حوافز للمزارعين لزيادة حجم المساحة المنزرعة وقد نجحت الدولة في ذلك بالفعل.
وأوضح أن هناك اتفاقا على 8 شحنات قمح جديدة من مصادر مختلفة بكمية 480 ألف طن، مؤكدا أنه تم الاتفاق على عدة شحنات من روسيا تصل الشهر المقبل، فيما يتم الحصول على قمح أوكراني عن طريق موردين من بولندا يتحملون تكلفة النقل.
وتحدث عن جودة القمح المصري واصفًا إياه بأنه "ممتاز جدًا " ويحتوي على نسبة عالية من البروتين ونسبة الرطوبة قليلة وهذا ما يجعله من أفضل أنواع القمح في العالم، لافتا إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير الخبز المدعم للمواطنين دون أي زيادة على رغيف الخبز.. قائلا: "وجهنا بتطبيق حملات دورية على المخابز لضبط المتلاعبين بمواصفات الرغيف وكذلك الدقيق المدعم".
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تواجه المخالفين والمتلاعبين بقوت المصريين بكل حزم، وأن هناك توجها حاليا بعمل مخابز في المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه لا قلق على أسعار الزيت والمخزون يتجاوز الـ5 أشهر ويقارب من الـ6 أشهر، وأن الدولة ستحقق الاكتفاء الذاتي من السكر، وستقوم بالتصدير خلال الفترات القادمة بعد دخول مصنع المنيا لحيز الشغل.
ولفت وزير التموين إلى أنه لن يتم إضافة جديد للمواليد ببطاقات التموين باستثناء الفئات الأكثر احتياجا.
حضر اللقاء عدد من رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن أمانات الحزب بالمحافظات وعدد من طلاب من أسرة من أجل مصر من الجامعات المصرية.

وزير التموين مجلس النواب التجارة الداخلية حزب مستقبل وطن علي المصيلحي المهندس اشرف رشاد الدكتور علي المصيلحي

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