عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخزانة الأمريكية: لا يمكن لواشنطن أن تفعل الكثير في مواجهة ارتفاع الأسعار

جانيت يلين
جانيت يلين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن المستهلكين الأمريكيين سيصبحون تحت رحمة شركات النفط خلال فصل الصيف الجاري.
وأضافت يلين أنه وفقا لتحليل نشرته مؤسسة " جولدمان ساكس " فإنه من المتوقع أن يصل سعر النفط الخام إلى 135 دولارا للبرميل.
جاء ذلك في كلمة لوزيرة الخزانة الأمريكية أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، وسعت خلالها للرد على ما ذكره أعضاء جمهوريون بأن معدل التضخم في البلاد يقترب من مستوى لم يصله منذ نحو 40 سنة مع اقتراب الجازولين من ارتفاع بنسبة 50% على مدار العام الماضي.
وأضافت الوزيرة أنه لابد من الأخذ في الاعتبار الطبيعة العالمية لهذه الأسواق، فمن المستحيل بالنسبة لنا أن نفصل أنفسنا عن صدمات كتلك التي تحدث في روسيا وتحرك أسعار النفط العالمي.
وكان باحثون من مؤسسة جولدمان ساكس قد أفادوا الاثنين الماضي بأن أسعار خام النفط برنت قد تصل إلى 135 دولارًا للبرميل خلال الصيف الجاري بعد أن كان 120 دولارا وهو ما سيدفع بأسعار الوقود إلى مستويات أعلى.
ونوهت يلين إلى أن قرار إدارة الرئيس بايدن بالإفراج عن مليون برميل من النفط من الاحتياطي النفطي الأمريكي يوميا كان له أثره على الأسعار، غير أن الإدارة لا يمكنها تجاوز الاتجاهات العالمية.
وأبلغت المشرعين بأن الكونجرس لديه أدوات لتخفيف أعباء التكلفة التي تمر بها الأسر الأمريكية جراء ارتفاع الأسعار.

واشنطن ارتفاع الأسعار مجلس الشيوخ الكونجرس مجلس الشيوخ الأمريكي جولدمان ساكس خام النفط الاتجاهات العالمية مواجهة ارتفاع الأسعار مؤسسة جولدمان ساكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

ترشيحاتنا

عشرات القتلى والجرحى في حادث قطار شرقي إيران

خطوات المشاركة في المزاد وشراء اللوحات من منصة أبشر بالسعودية

مصر تشارك بـ177 لاعبًا ولاعبة في 19 رياضة خلال دورة البحر المتوسط

الخزانة الأمريكية: لا يمكن لواشنطن أن تفعل الكثير في مواجهة ارتفاع الأسعار

واشنطن تؤكد التزامها بإتاحة القمح الأوكراني في الأسواق العالمية

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ